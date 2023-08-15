Çanakkale'de av malzemeleri satan iş yerinde hırsızlık

Çanakkale'nin Biga ilçesinde av malzemeleri satan bir iş yerinde havalı tabanca çalan bir kişinin hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. İş yeri sahibi polise şikayetçi oldu.

Biga'da av malzemeleri satan iş yerinde havalı tabanca çalan hırsız kamerada

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Biga ilçesinde av malzemeleri satan bir işyerinde yaşanan hırsızlık olayında havalı tabanca çalan bir kişinin hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay 11 Ağustos'ta Biga'da bir av malzemesi satan işyerinde yaşandı. İşyeri sahibi Nur Eren, mesai bitimi işyerinde yaptığı sayım sırasında havalı tabancaların eksik olduğunu fark etti. Tabancalardan birinin çalındığı şüphesiyle işyerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Görüntülerde işyerine gelen bir kişinin incelediği havalı tabancayı beline koyduğu görüldü.

İşyeri sahibi Nur Eren "11 Ağustos'ta dükkanıma giren bir kişinin hareketlerinden şüphelendiğim. O sırada bir müşterimle ilgileniyordum. Onu gözümden kaçırdım. Bir baktımki tabancalar eksik çıkıyor. Kameralardan kontrol ettiğimde gördüm ki tanımadığım biri tabancayı almış" dedi.

İşyeri sahibi polise giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan hırsızlık olayının şüphelisini yakalamak için polis çalışma başlattı.