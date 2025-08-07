Çanakkale'de ATV Kazası: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir ATV aracının uçuruma devrilmesi sonucu iki kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme sürüyor.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, uçuruma devrilen ATV aracındaki 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Çan'a bağlı Uzunalan köyüne gezmeye giden D.B'nin kullandığı 17 AFV 717 plakalı ATV aracı, henüz bilinmeyen nedenle Ortaburun mevkisinde kontrolden çıkıp yaklaşık 30 metre yükseklikten Kocabaş Çayı kenarındaki uçuruma devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çan Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları alandan sedye ile çıkarılan D.B. ve arkadaşı C.K. sağlık ekiplerince Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel