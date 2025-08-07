Çanakkale'de ATV Kazası: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Çanakkale'de ATV Kazası: 2 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir ATV aracının uçuruma devrilmesi sonucu iki kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnceleme sürüyor.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, uçuruma devrilen ATV aracındaki 2 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Çan'a bağlı Uzunalan köyüne gezmeye giden D.B'nin kullandığı 17 AFV 717 plakalı ATV aracı, henüz bilinmeyen nedenle Ortaburun mevkisinde kontrolden çıkıp yaklaşık 30 metre yükseklikten Kocabaş Çayı kenarındaki uçuruma devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çan Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları alandan sedye ile çıkarılan D.B. ve arkadaşı C.K. sağlık ekiplerince Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
Yatalak annesini 2 saat boyunca dövüp komaya soktu

Yatalak annesini döve döve komaya soktu: Para bul bana
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şoke oldu: Ben olsam yolardım

Nikah memurunun damattan isteği sonrası gelin şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.