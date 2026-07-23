Haberler

Çanakkale'de çıkan ot yangını 1,5 saatte kontrol altına alındı

Çanakkale'de çıkan ot yangını 1,5 saatte kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale'de çıkan ot yangını, ekiplerin müdahalesiyle 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında bir baraka zarar gördü.

ÇANAKKALE'de çıkan ot yangını karadan yapılan müdahalenin ardından 1,5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangında bölgedeki hobi bahçelerinde yer alan bir baraka zarar gördü.

İddiaya göre, saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Karacaören köyü yakınlarında anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin yoğun çabasının ardından saat 22.30 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğurma çalışması devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak

Piyasaları ateşe atacak tehdit: Biz yapamazsak Trump da yapamaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'a Salah ile birlikte 3 yıldız daha

Salah ile birlikte 3 yıldız daha! Taraftar havalimanına sığmayacak
Bakan Fidan'dan sürpriz ziyaret: Köy kahvesinde vatandaşlar ile bir araya geldi

Onu daha önce hiç böyle görmediniz! Bakan Fidan'dan sürpriz ziyaret
Bakırköy ve Kadıköy'de iş yerlerine silahlı saldırı: 6 gözaltı

Esnafın korkulu rüyası olmuşlardı! Çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da fırtına nedeniyle yürüyen yayanın üzerine tabela devrildi

Yolda yürürken ölümden döndü
Samsun'da İkaz ve Alarm Sistemi kuruldu, Valilik uyardı: Sirenler çalacak, panik yapmayın

Bir ilimizde kuruldu ve test edilecek! Valilik önceden uyardı
Canlı yayında Sedat Peker'e küfür etti, evindeki saldırıda ağır yaralandı

Sedat Peker için söyledikleri başını yaktı! Yaşam savaşı veriyor
330 bin TL'lik elektrikli otomobil geliyor! Fiyatını duyan inanamıyor

330 bin liralık otomobil geliyor