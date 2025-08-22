Çanakkale'de Ahır Yangını: Hayvanlar Kurtarıldı

Çanakkale'de Ahır Yangını: Hayvanlar Kurtarıldı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 23 inek ile 4 buzağı kurtarıldı. Yangına itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Dumandan etkilenen bir köpek yavrusu ise itfaiye ekiplerinin kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Çanakkale'nin Çan ilçesindeki ahırda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İlçeye bağlı Yayaköy Mahallesi'nde içerisinde büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ahırdaki 23 inek ile 4 buzağı, bölge sakinlerinin yardımıyla çıkarıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

Dumandan etkilenen bir köpek yavrusu, itfaiye ekiplerinin kalp masajıyla yeniden hayata tutundu.

Kaynak: AA / İbrahim Çubuk - Güncel
