Çanakkale'de Acil Durum Tatbikatı Düzenlenecek

AFAD İl Müdürlüğü, 1 Ekim'de Ayvacık ilçesinde Assos ve Troya tünellerinde bir acil durum tatbikatı gerçekleştirecek. Hazırlık toplantısı, AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun'un başkanlığında yapıldı.

Çanakkale'de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) İl Müdürlüğünce acil durum tatbikatı düzenlenecek.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim'de Ayvacık ilçe girişinde bulunan Assos ve Troya tünellerinde gerçekleştirilecek tatbikat öncesi AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun başkanlığında hazırlık toplantısı düzenlendi.

Ayvacık Kaymakamlığı, AFAD İl Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi, Ayvacık ve Küçükkuyu belediyelerinin itfaiye müdürlükleri ile Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirilen hazırlık toplantısında tatbikatta yapılacak çalışmalar görüşüldü.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
