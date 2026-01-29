Haberler

Çanakkale'de 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'de Barış Mahallesi'ndeki 9 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ederek söndürdüğü yangın sırasında bina sakinleri tahliye edildi.

Çanakkale'de 9 katlı binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Barış Mahallesi Barış Caddesi'ndeki 9 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri, tedbir amaçlı tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.

Bu arada, binanın çatısında tadilat çalışması yapıldığı öğrenildi.

