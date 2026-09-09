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Çanakkale'de 7 firari hükümlü yakalandı

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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen huzur uygulamalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 31 Ağustos-6 Eylül'de 12 ilçede, 271 asayiş timi ve 1693 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, 308 umuma açık işletme, 65 metruk bina, 123 park ve bahçe, 109 günübirlik konaklama işletmesi, 48 otel ve pansiyon kontrol edildi.

Gerçekleştirilen uygulamalarda toplam 8 bin 830 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı, 3 bin 350 araç denetlendi ve yapılan kontroller neticesinde 10 araç trafikten men edildi.

Aynı dönem içerisinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 83 şüpheli yakalandı.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, 28 Ağustos'ta Bayramiç'te gerçekleştirilen operasyonda 1 kaçakçılık olayına müdahale edildi.

Gerçekleştirilen operasyonda, 29 litre etil alkol, 7 litre viski, 13 litre el yapımı şarap, 12 litre el yapımı rakı, 14 adet alkol kiti, 45 adet ölçüm aparatı, 1 adet 6,35 milimetre tabanca ve şarjörü ele geçirildi.

Kaynak: AA
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