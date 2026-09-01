Bozcaada'da 69 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında 69 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-7) kullanılarak Bozcaada açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Bölgeye sahil güvenlik botları "TCSG-23" ve "KB-57" sevk edildi.

Sahil güvenlik ekiplerince durdurulan hareket halindeki lastik botta bulunan 69 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi.

Kaynak: AA