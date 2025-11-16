Çanakkale'de 4 Büyüklüğünde Deprem
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre, deprem yerin 8.33 kilometre derinliğinde kaydedildi ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı bildirildi.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın verilerine göre; Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, saat 21.29'da 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. İlçenin yaklaşık 13.93 kilometre açığında, yerin 8.33 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadığı bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel