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Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Biga ilçesinin merkez üssü olduğu sarsıntı saat 16.09'da kaydedilirken İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. AFAD, depremin 7 kilometre derinlikte ölçüldüğünü bildirdi. Gelişme sonrası açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olumsuz bir durum olmadığını belirtti.

Çanakkale Biga'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), sarsıntının saat 16.09'da 7 kilometre derinlikte ölçüldüğünü bildirirken deprem, İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. Depremi hissedenler kısa süreli panik yaşarken herhangi bir olumsuz durum aktarılmadı.

Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İÇİŞLERİ BAKANI: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Deprem sonrası açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saha taramasının sürdüğünü, herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını belirtti. Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Çanakkale Biga'da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Çanakkale'de 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Haberler.com Haber Merkezi / Ayça Elal - Güncel

Ali Yerlikaya Çanakkale Deprem AFAD Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

haksız mıyım:

geçmiş olsun. işte bu deprem gerçeği içn kentsel dönüşümü yapabilecek MURAT KURUMA oy verilmelidir. aksi halde palandöken turistinin umurunda değil ne istanbul ne istanbullu. gözü cehp başkanlığından başka bişeyi görmüyor

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