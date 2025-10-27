Çanakkale'de 4.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valiliği'nden, Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen depreme ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 10.12 sıralarında, Ayvacık ilçesi Ege Denizi açıklarında 4.0 (MW) büyüklüğündeki deprem meydana gelmiştir. An itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlgili birimlerimiz saha taramalarına devam etmektedir. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.

İpek YAVAŞ/ AYVACIK, (Çanakkale),