Çanakkale'de 34 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, motor arızası yaşayan lastik botta bulunan 19'u çocuk 34 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, sahil güvenlik tarafından karaya çıkarılarak Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
Ayvacık açıklarında, düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu "KB-119" sevk edildi.
Ekipler, lastik bot içindeki 19'u çocuk 34 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.
Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.
