Çanakkale'de 3 bacaklı doğan oğlak, yaşama tutundu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 'saanen' ırkı keçinin 3 bacaklı oğlak doğurması şaşkınlık yarattı. Hayvan sahibi Hüseyin Yılmaz, oğlağın sağlıklı olduğunu ve diğer oğlaklar kadar hareketli olduğunu belirtti.

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde Hüseyin Yılmaz'a ait 'saanen' ırkı keçi, 3 bacaklı oğlak doğurdu. Oğlağın 3 bacaklı olduğunu görünce endişe ettiklerini belirten Hüseyin Yılmaz, "Şu an gayet sağlıklı. Güzel gelişiyor. Hayata tutundu" dedi.

Ayvacık ilçesinin Ümmühan Mahallesi'nde hayvan yetiştiriciliği yapan Hüseyin Yılmaz'a ait 'saanen' ırkı keçi, 1 ay önce 3 bacaklı oğlak dünyaya getirdi. Oğlak, hayata tutundu. Oğlağın 3 bacağına rağmen diğer oğlaklar kadar hareketli olduğu görüldü.

İlçede küçük yaşlardan beri bu işi yaptığını ve ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını ifade eden Yılmaz, "Canlı hayvan alım-satım işi yapıyoruz. Aynı zamanda damızlık hayvan da yetiştiriyoruz. Ufak tefek damızlıklarımızın içerisinde 3 bacaklı bir oğlağımızın doğduğunu fark ettik. İlk anda endişe ettik ama şu an gayet sağlıklı. Güzel gelişiyor. Hayata tutundu. 3 bacaklı olmasına rağmen bazı şeyleri başarıyor. Hareket etmesinde de bir sıkıntı yok. Bu oğlak da nasibimize geldi. Hayırlısıyla bu oğlağımızı biraz büyüttükten sonra satacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
