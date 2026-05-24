Çanakkale'de 3 bacaklı doğan oğlak, yaşama tutundu
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 'saanen' ırkı keçinin 3 bacaklı oğlak doğurması şaşkınlık yarattı. Hayvan sahibi Hüseyin Yılmaz, oğlağın sağlıklı olduğunu ve diğer oğlaklar kadar hareketli olduğunu belirtti.
Ayvacık ilçesinin Ümmühan Mahallesi'nde hayvan yetiştiriciliği yapan Hüseyin Yılmaz'a ait 'saanen' ırkı keçi, 1 ay önce 3 bacaklı oğlak dünyaya getirdi. Oğlak, hayata tutundu. Oğlağın 3 bacağına rağmen diğer oğlaklar kadar hareketli olduğu görüldü.
İlçede küçük yaşlardan beri bu işi yaptığını ve ilk kez böyle bir şeyle karşılaştıklarını ifade eden Yılmaz, "Canlı hayvan alım-satım işi yapıyoruz. Aynı zamanda damızlık hayvan da yetiştiriyoruz. Ufak tefek damızlıklarımızın içerisinde 3 bacaklı bir oğlağımızın doğduğunu fark ettik. İlk anda endişe ettik ama şu an gayet sağlıklı. Güzel gelişiyor. Hayata tutundu. 3 bacaklı olmasına rağmen bazı şeyleri başarıyor. Hareket etmesinde de bir sıkıntı yok. Bu oğlak da nasibimize geldi. Hayırlısıyla bu oğlağımızı biraz büyüttükten sonra satacağız" dedi.