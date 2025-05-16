Çanakkale'de 25 Milyon Liralık Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı

Çanakkale'de 25 Milyon Liralık Dolandırıcılık Operasyonu: 7 Zanlı Tutuklandı
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Çanakkale'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan dolandırıcılar, emekli öğretmenden 25 milyon lira çalıp yakalandı. 10 yeni zanlının daha tutuklandığı operasyonda, toplamda 17 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale'de geçen yıl telefonda kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak emekli öğretmeni, 25 milyon lira dolandırdığı tespit edilen 7 zanlı daha tutuklandı.

Geçen yıl Ayvacık ilçesinde kendisini arayıp kamu görevlisi olarak tanıtan şüphelilere 25 milyon lira teslim eden, bir süre sonra bankada kalan 4 milyon lirasını da çeken emekli öğretmen A.T'nin şikayeti üzerine çalışma başlatan polisin yakaladığı şüpheliler T.E. ve R.G'nin tutuklanmasının ardından soruşturma genişletildi.

Kurulan özel ekip, örgütlü şekilde dolandırıcılık faaliyetlerini sürdürdüğü tespit edilen 10 şüpheliyi daha Muğla ve İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda yakaladı.

Gözaltına alınan 10 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli O.Ş, savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

Zanlılardan T.E, A.C.P, F.B, H.A.Ö, T.Ç, H.Ö ve B.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, R.G. ve K.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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