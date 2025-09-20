Çanakkale'de 24 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, lastik botta bulunan 24 düzensiz göçmeni yakaladı. Afgan uyruklu olan göçmenler, çocuklarla birlikte işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında hareket halindeki lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğunu belirledi.
"TCSG-61" gemisi ve "KB-103" botu tarafından bölgeye düzenlenen operasyonda, Afgan uyruklu 10'u çocuk 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel