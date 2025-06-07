Çanakkale'de 18 Düzensiz Göçmen ve 1 Kaçakçılık Şüphelisi Yakalandı
Çanakkale açıklarında Sahil Güvenlik tarafından düzenlenen operasyonda, 6'sı çocuk 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Ayrıca bir insan kaçakçılığı şüphelisi de gözaltına alındı.
Çanakkale açıklarında 6'sı çocuk 18 düzensiz göçmen ile 1 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında ilerleyen fiber karinalı lastik bot tespit etti.
Bölgeye sevk edilen "TCSG-308" sahil güvenlik gemisi ile "KB-5" botu ekipleri, fiber karinalı bottaki 6'sı çocuk Afganistan uyruklu 18 göçmeni kıyıya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim edildi.
Operasyonda, Azerbaycan uyruklu şüpheli de insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel