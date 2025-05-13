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Çanakkale'de 12. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışması yapıldı

Çanakkale'de 12. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışması yapıldı
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Çanakkale'de Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 12. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları yapıldı.

Çanakkale'de Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 12. Arapça Bilgi ve Etkinlik Yarışmaları yapıldı.

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Şehit Cemal Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmalarda "Hikaye Canlandırma Kategorisi"nde, Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri il birincisi oldu.

Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Sezgin Tuna, öğrencilerin, Arapça bir hikayeyi sahne performanslarıyla canlandırdığını söyledi.

Jüri tarafından özgünlük, telaffuz, jest-mimik kullanımı ve sahne hakimiyeti gibi birçok kriterde tam not aldıklarını belirten Tuna, "Bu anlamlı başarıda emeği geçen başta öğrencilerimiz olmak üzere, danışman öğretmenimiz ve destek veren tüm okul kadromuzu tebrik ediyoruz. Şehit Hüseyin Çetin İmam Hatip Ortaokulu olarak bu gurur verici birinciliğin, gelecekteki nice başarılara kapı aralamasını temenni ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Ercan Özçetin - Güncel
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