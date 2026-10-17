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Çanakkale'de 112 koordinasyon toplantısında asılsız ihbarlarla mücadele ele alındı

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Çanakkale'de 112 koordinasyon toplantısında asılsız ihbarlarla mücadele ele alındı
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Çanakkale'de Vali Ömer Toraman başkanlığında düzenlenen 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı'nda acil çağrı hizmetlerinin etkinliği ve asılsız ihbarlarla mücadele değerlendirildi. Toraman, ardından 112 Acil Çağrı Merkezi personeliyle görüşerek başarılar diledi.

Çanakkale'de 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı düzenlendi.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman başkanlığındaki toplantıya, Vali Yardımcısı Ömer Şahin ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, kent genelinde sunulan acil çağrı hizmetlerinin etkinliği, kurumlar arası koordinasyon, çağrı yoğunluğu ve asılsız ihbarlarla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilerek hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik hususlar ele alındı.

Vali Toraman daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görevli personelle bir araya geldi.

Yürütülen çalışmalar ve acil çağrı hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Toraman, görevli personelle sohbet ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
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