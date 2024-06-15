Çanakkale'de 10 Dönüm Zirai Alanın Zarar Gördüğü Yangın Söndürüldü
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, Çomaklı köyü Kışlalar mevkisindeki zirai alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 10 dönüm zirai alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde 10 dönüm zirai alanın zarar gördüğü yangın söndürüldü.
Çan'ın Çomaklı köyü Kışlalar mevkisindeki zirai alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çan Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 2 ilk müdahale aracı, 2 arazöz, 1 su ikmal aracı ve Çan Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaklaşık 10 dönüm zirai alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.