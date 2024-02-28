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Çanakkale Boğazı Yoğun Sis Nedeniyle Transit Gemilere Kapatıldı

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Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatıldı. Sis nedeniyle denizdeki görüş mesafesi düştü. Gemi trafiği normale dönene kadar geçişler durduruldu.

Çanakkale Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişine kapatıldı.

Öğle saatlerinde boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın 17.30 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Yerel feribot seferleri ise sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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