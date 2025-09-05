Haberler

Çanakkale Boğazı Trafiğe Açıldı

Güncelleme:
Malta bayraklı 'ELİNA B' gemisinin makine arızası nedeniyle tek yönlü kapatılan Çanakkale Boğazı, saat 14.15 itibarıyla normale döndü. Kontroller devam ediyor.

Singapur'dan Gemlik Limanı'na giden 196 metre uzunluğunda Malta bayraklı genel kargo gemisi 'ELİNA B'nin makine arızası yapması nedeniyle güney-kuzey tek yönlü olarak trafiğe kapatılan Çanakkale Boğazı, saat 14.15 itibarıyla yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan Kepez açıklarına demirleyen geminin ve bölgenin kontrolleri devam ediyor.

