Sis bulutu altındaki 1915 Çanakkale Köprüsü dronla görüntülendi

Çanakkale Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bazı bölümleri görünmez hale geldi. Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak kapatıldı.

Çanakkale Boğazı'nda sabah saatlerinde başlayan yoğun sisin etkisiyle 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bazı bölümleri görüş alanında kayboldu.

Kent genelinde etkili olan yoğun sis dolayısıyla Çanakkale Boğazı, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce yapılan duyuruyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Asya ile Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan, 2 bin 23 metre orta açıklığıyla "dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü" ünvanına sahip 1915 Çanakkale Köprüsü de yoğun sisin etkisi altında kaldı.

Lapseki ile Gelibolu ilçeleri arasında yer alan köprünün sis bulutuyla bütünleşen manzarası, yaklaşık 500 metre yükseklikten dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
