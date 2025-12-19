Haberler

Çanakkale Boğazı'nda Sis Nedeniyle 1915 Çanakkale Köprüsü Gözden Kayboldu

Çanakkale Boğazı'nda Sis Nedeniyle 1915 Çanakkale Köprüsü Gözden Kayboldu
Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'ndaki yoğun sis nedeniyle 1915 Çanakkale Köprüsü gözden kayboldu. Sis, deniz ulaşımında da aksamalara yol açarak, feribot seferlerini durdurdu.

ÇANAKKALE Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle 1915 Çanakkale Köprüsü gözden kayboldu. O anlar, dron ile havadan görüntülendi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişlerinin ve Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferlerinin durmasına neden olan yoğun siste, 2023 metre orta açıklığıyla dünyanın en uzun orta açıklığa sahip asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü de gözden kayboldu. 318 metre yüksekliğe sahip köprünün kuleleri ile ana halatları ancak 400 metre yukarıdan dronla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
