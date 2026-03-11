Haberler

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaşayan gemi karaya oturdu

Güncelleme:
Çanakkale Boğazı'nda seyir halinde olan 189 metre uzunluğundaki 'NATO APP' adlı tahıl yüklü gemi makine arızası nedeniyle karaya oturdu. Olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi.

Çanakkale Boğazı'nda makine arızası meydana gelen tahıl yüklü gemi karaya oturdu.

Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Rusya'dan Mısır'a seyir halinde olan Panama bayraklı 189 metre boyundaki 51 bin 258 ton tahıl yüklü "NATO APP" adlı dökme yük gemisinde Çanakkale Boğazı'nda Kilitbahir dönüşünde makine arızası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine Kurtarma-21 römorkörü ve KEGM-8 botu, olay yerine sevk edildi.

Balıkadamların sualtı dalışından sonra kurtarma operasyonuna başlanacağı belirtildi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
