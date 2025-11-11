Çanakkale Boğazı'nda Sürüklenen Tekne Kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan 4 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekne, sürüklenmeye başladıktan sonra kaptanın ihbarıyla bölgeye sevk edilen hızlı tahlisiye botu ile Lapseki Limanı'na güvenli şekilde yanaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan ve sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Boğazda seyir halindeki 4 metrelik teknenin makineleri, Lapseki açıklarında arızalandı.
Teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine, kaptan durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KEGM-6" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.
İçinde 3 kişinin bulunduğu tekne, arızanın giderilmesi için yedeklenerek Lapseki Limanı'na yanaştırıldı.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel