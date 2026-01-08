Çanakkale'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor

ÇANAKKALE Boğazı'nda etkili olan lodos fırtınası nedeniyle kentteki tüm feribot seferleri iptal edildi. Boğaz trafiği çift yönlü gemi geçişlerine kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahminlerinin ardından Çanakkale'de lodos fırtınası etkili oluyor. Fırtına, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki olumsuz hava şartları nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada'ya feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Ayrıca Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat hattında yapılan feribot seferlerinin geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

Öte yandan, Çanakkale Boğaz trafiği etkili olan lodos fırtınası nedeniyle saat 03.00 sıralarında çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Kentte zaman zaman 90 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle oluşan dalgalar sahile vurdu.

