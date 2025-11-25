Çanakkale Boğazı'nda Kuru Yük Gemisi Makine Arızası Yaşadı
Bodrum'dan Ukrayna'ya giden Panama bayraklı 'ATA1' isimli kuru yük gemisi, Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Geminin kaptanı durumu yetkililere bildirdi ve arızalı gemi römorkörle Bozcaada Demir Sahası'na demirletildi.
Bodrum'dan Ukrayna'ya gitmekte olan 119 metre uzunluğundaki Panama bayraklı kuru yük gemisi 'ATA1', sabaha karşı Çanakkale Boğazı Kumkale önlerinde makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-14' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenip çekilerek Bozcaada Demir Sahası'na demirletildi.
