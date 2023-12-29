Üye Girişi
Haberler

Çanakkale Boğazı'nda Gemi Trafiği Sis Nedeniyle Askıya Alındı

Geniş Video İzle
Güncelleme:
Abone Ol

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis nedeniyle gemi trafiği geçici olarak askıya alındı. Görüş mesafesinin düşmesiyle birlikte transit gemi geçişleri kapatıldı ve gemiler demir bölgelerinde bekletiliyor.

ÇANAKKALE Boğazı'nda, gemi trafiği, sis kaynaklı olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü, geçici olarak askıya alındı.

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 09.05 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde bekletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çanakkale Boğazı Ulaşım Hava Durumu Dünya Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title