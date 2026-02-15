Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

Haberler

Çanakkale Boğazı, fırtına nedeniyle transit gemi trafiğine kapatıldı. Feribot seferleri de kötü hava koşulları nedeniyle durduruldu.

Çanakkale Boğazı'nda fırtına nedeniyle transit gemi trafiği, geçici olarak çift yönlü durduruldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla kötü hava şartları nedeniyle Boğaz'ın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Bu arada, Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe hatlarındaki tüm feribot seferleri de olumsuz hava şartlarından dolayı yapılamıyor.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
