Çanakkale'de arızalı tekne kurtarıldı
Çanakkale Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen 14 metrelik tekne, Kıyı Emniyeti ekiplerince kurtarılarak Eceabat'a yedeklendi. İçinde 4 kişi bulunan tekne güvenli şekilde barınağa ulaştırıldı.
Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanıp sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince kurtarıldı.
Boğazda seyir halindeki 14 metrelik teknenin makineleri, Nara Burnu önlerinde arızalandı.
Teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine kaptan, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.
İçinde 4 kişinin bulunduğu tekne, arızanın giderilmesi için yedeklenerek Eceabat Balıkçı Barınağı'na yanaştırıldı.
Kaynak: AA