Haberler

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, 2 kişiyle Kıyı Emniyeti'nce kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, 2 kişiyle Kıyı Emniyeti'nce kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Boğazı'nda Nara Burnu önlerinde makine arızası yapan 17 metre boyundaki tekne sürüklenmeye başladı. İçindeki 2 kişi, Kıyı Emniyeti'ne bağlı KEGM-6 hızlı tahlisiye botunun müdahalesiyle kurtarıldı; yedeklenen tekne Eceabat Limanı'nda emniyete alındı.

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekibince kurtarıldı.

İçinde 2 kişi bulunan 17 metre boyundaki teknede, Çanakkale Nara Burnu önlerinde makine arızası meydana geldi.

Teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca bölgeye sevk edildi.

Yedeklenen tekne Eceabat Limanı'nda emniyete alındı.

Kaynak: AA
Bu haber 393 sitede yayınlandı.
41 yıldır yasaktı! Futbol tribünlerinde yeni dönem gündemde

41 yıldır yasaktı! Tribünlerde tarihi değişiklik kapıda
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz, tedavi gördüğü ÇOMÜ Hastanesi'ne kontrole gidip fotoğraf paylaştı

Kalp krizi sonrası yeniden hastanede! Kontrole Çanakkale'ye gitti
Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu

Ankara'da bir dönemin sonu!
Annesi tabutuna eğilip ağladığı sırada 15 yaşındaki kız tabutun içinde doğruldu

Annesi tabutuna eğilip ağladığı sırada 15 yaşındaki kız tabutun içinde doğruldu
Altın haftaya yükselişle başladı! Gözler kritik verilerde

Piyasalar alev aldı! Herkes aynı haberi bekliyor
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı

11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden pes dedirten savunma
Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu

Geliyorlar! İşte Barcelona'nın Galatasaray kadrosu
Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık

Fatih Altaylı'nın ailesinin manastırı görüntülendi! Tam 1000 yıllık