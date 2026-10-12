Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, 2 kişiyle Kıyı Emniyeti'nce kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne, 2 kişiyle Kıyı Emniyeti'nce kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Boğazı'nda Nara Burnu önlerinde makine arızası yapan 17 metre boyundaki tekne sürüklenmeye başladı. İçindeki 2 kişi, Kıyı Emniyeti'ne bağlı KEGM-6 hızlı tahlisiye botunun müdahalesiyle kurtarıldı; yedeklenen tekne Eceabat Limanı'nda emniyete alındı.
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekibince kurtarıldı.
İçinde 2 kişi bulunan 17 metre boyundaki teknede, Çanakkale Nara Burnu önlerinde makine arızası meydana geldi.
Teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca bölgeye sevk edildi.
Yedeklenen tekne Eceabat Limanı'nda emniyete alındı.
Kaynak: AA