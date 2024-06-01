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Çanakkale Boğazı'nda Arızalanan Dökme Yük Gemisi Kurtarıldı

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Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yapan 'Liberya' bayraklı dökme yük gemisi, römorkörle Şevketiye Demir Sahası'na çekildi.

ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan 'Liberya' bayraklı dökme yük gemisi, römorkörle Şevketiye Demir Sahası'na çekildi.

Ukrayna'da Mısır'a gitmek üzere denize açılan 225 metre uzunluğunda ve 66 bin ton mısır yüklü 'Liberya' bayraklı 'Gloria G' isimli dökme yük gemisi, dün akşam saatlerinde Çanakkale Boğazı'nda makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-13', 'Kurtarma-14' ve 'Kurtarma-16' römorkörleri sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler ise arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan dökme yük gemisi, römorkör eşliğinde Şevketiye Demir Sahası'na götürülüp demirletildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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