Haberler

Çanakkale Boğazı'nda denizin rengi kahverengiye döndü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan sağanak sonrası Sarıçay'ın taşıdığı alüvyon nedeniyle denizin bir bölümü kahverengiye döndü. Meteoroloji, bölge için 'Sarı kodlu' uyarıda bulunmuştu.

ÇANAKKALE Boğazı'nda, etkili olan sağanakta Sarıçay'ın taşıdığı alüvyon nedeniyle denizin bir bölümünün rengi kahverengine döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından dün Çanakkale için 'Sarı kodlu' uyarı yapıldı. Uyarının ardından kentte sağanak etkili oldu. Yağmur sularının taşıdığı alüvyon Sarıçay'dan denize döküldü. Alüvyon nedeniyle Anadolu yakasında Çanakkale tarafında deniz, kahverengiye büründü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır

Yanı başımızdaki kriz için Türkiye devrede! Erdoğan ilk hamleyi yaptı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

Galatasaray taraftarını çıldırtan görüntü
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Babasını dövdüğü görüntüleri amcasına yolladı: Gelin bunu buradan alın

Babasını öldüresiye dövüp kaydettiği görüntüleri amcasına yolladı