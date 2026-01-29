Haberler

Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

Güncelleme:
Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak kapatıldı ve feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak kapatıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerin ardından kentte fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Öte yandan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğaz trafiği, saat 12.10 sıralarında çift yönlü olarak kapatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
