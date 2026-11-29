Çanakkale Biga'da fırtına nedeniyle kamyonun çektiği römork devrildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle Göktepe mevkisinde kamyonun çektiği römork devrildi. Sürücülerin ihbarıyla olaya polis ve itfaiye sevk edildi; ekipler güvenlik önlemi alırken o anlar kameraya yansıdı.
KAMYONUN ÇEKTİĞİ RÖMORK DEVRİLDİ
Çanakkale'nin Biga ilçesinde akşam saatlerinde etkisini artıran fırtına nedeniyle Göktepe mevkisinde bir kamyonun çektiği römork devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler güvenlik önlemi alınırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı