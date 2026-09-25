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Çanakkale Biga'da 2 milyon TL'lik ziynet dolandırıcılığında bir şüpheli tutuklandı

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Çanakkale Biga'da 2 milyon TL'lik ziynet dolandırıcılığında bir şüpheli tutuklandı
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde telefonla dolandırılan kişi, polis olduklarını söyleyen şüphelilere 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını verdi. Çanakkale ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri serbest bırakıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde telefonla dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Biga'nın Kozçeşme köyünde yaşayan kişinin dolandırıcılık şüphesiyle şikayetçi olması üzerine teknik takip başlattı. Şüphelilerin, telefonla aradıkları kişiye polis olduklarını söyleyerek evdeki ziynet eşyalarının incelenmesi gerektiğini belirttikleri öğrenildi.

Ekipler, mağdurun WhatsApp üzerinden kendisine ulaşan, polis kimliği ve çeşitli fotoğraflar göndererek güvenini kazanan kişilere 2 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını, 16 Eylül'de ikametine gelen bir şahıs aracılığıyla verdiğini tespit etti.

Biga Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekiplerince Çanakkale ve İstanbul'da eşzamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, GSM, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve kamera kayıtları incelendi.

İncelemeler sonucunda olayda kullanılan aracın A.P. tarafından, ziynet eşyalarının ise O.K. tarafından teslim alındığı belirlendi.

Şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken ikametlerinde yapılan aramalarda 2 cep telefonu ile tablet bilgisayar ele geçirildi.

Olayda kullanılan aracın sahibi L.P.'nin ise yurt dışında bulunduğu anlaşıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden O.K. tutuklandı, A.P. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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