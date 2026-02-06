Haberler

Çanakkale Belediyesinden taşkın riskine karşı uyarı

Güncelleme:
Çanakkale Belediyesi, Atikhisar Barajı'nın dolusavağının çalışması nedeniyle Sarıçay yatağında oluşabilecek taşkın riskine karşı vatandaşları uyardı. Baraj doluluk oranının yüzde 89'a ulaştığı ve mevcut yağışlar nedeniyle dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlar nedeniyle baraj dolusavağının çalışacağının ve Sarıçay yatağı akışa geçeceğinin hatırlatıldığı açıklamada, şöyle denildi:

"Atatürk Mahallesi'nde çay yatağı içerisinde ikamet eden, çay yatağı boyunca yerleşimi bulunan ve araçlarını bu alanlara park eden hemşerilerimiz ile Sarıçay'a tekne bağlayan balıkçılarımızın can ve mal güvenliği açısından, meydana gelebilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla gerekli tedbirleri almaları ve dikkatli olmaları gerekmektedir."

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
