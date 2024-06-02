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Çanakkale Belediye Başkanı LGS'ye giren öğrencilere moral verdi

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Çanakkale'nin Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) giren öğrencilere moral olması amacıyla hediye paketi sundu. Soyuak, öğrencilere başarılar diledi ve sınavın sorunsuz geçmesi için temennilerde bulundu.

Çanakkale'nin Gelibolu Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, Liselere Giriş Sınavı'na (LGS) giren öğrencilere moral olması amacıyla hediye paketi sundu.

Sınav öncesi okulları ziyaret eden Soyuak, öğrencilere başarılar diledi. Öğrencilerle sohbet de eden Soyuak, "Hedeflerinize ulaşmak ve hayallerinizi gerçekleştirmek için sınava en iyi şekilde hazırlandığınızı biliyoruz. Çalışmalarınızın karşılığını alacağınıza inancım tamdır. Sınav sonucu ne olursa olsun bizler için değerli olduğunuzu unutmayın." ifadelerini kullandı.

Başkan Soyuak, sınavın sorunsuz bir şekilde yürütülmesinde çaba gösterecek olan personellere de kolaylıklar dileyen, sağlık ve huzur içinde bir sınav günü olması temennisinde bulundu.

Soyuak ziyaretinde öğrencilere içinde su, kolonya, kalem silgi ve kalemtıraş olan hediye paketi sundu.

Kaynak: AA / Güncel

Ali Kamil Soyuak Çanakkale Gelibolu LGS Eğitim Güncel Haberler

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