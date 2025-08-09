Çanakkale Ayvacık'taki Zirai Yangına Hava ve Kara Müdahalesi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Babadere köyü yakınlarındaki tarlada çıkan zirai yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde zirai alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Babadere köyündeki tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler, alevleri havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına almaya çalışıyor.
Yangın bölgesi, Anadolu Ajansı ekibince Orman Genel Müdürlüğüne ait helikopterle havadan görüntülendi.
Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel