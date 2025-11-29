Haberler

Çanakkale Ayvacık'ta Kuvvetli Yağış Tarım Arazilerini Su Bastı

Güncelleme:
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışlar, Tuzla Çayı'nın taşmasına neden oldu. Tarım arazileri ve binalar su altında kaldı. Yetkililer, taşkın bölgesinde gerekli müdahaleleri yapıyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle Tuzla Çayı'nın taşması sonucu, tarım arazileri ile bazı binaları su bastı.

Ayvacık'ta dün sabah başlayan ve etkisini sürdüren kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle debisi yükselen Tuzla Çayı'nın taşması sonucu, tarım arazileri ile bazı binaları su bastı.

Çanakkale İl Özel İdaresi ekipleri, taşkın bölgesinde çalışma başlattı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, yaptığı açıklamada, Ayvacık'ta 2 gündür etkili olan yağışların, Tuzla Çayı'ndaki menfez tıkanıklığı nedeniyle taşkına yol açtığını belirtti.

Ovada bazı bölgelerin su altında kaldığını ancak herhangi can ya da mal kaybı bulunmadığını bildiren Gider, "DSİ, iş makineleri ve teknik ekipleriyle sahada suyun akışını düzenlemek, taşkın hasarını azaltmak ve riskli noktaları kontrol altına almak için aralıksız müdahale yürütüyor. Tüm kurumlarımızla koordinasyon halindeyiz, çalışmaların her aşamasını yakından izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mehmet Yavaş - Güncel
