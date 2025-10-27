Çanakkale Açıklarında 4.0 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 13.61 kilometre derinliğinde kaydedildi ve herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. Çanakkale Valiliği, durumun kontrol altında olduğunu açıkladı.
1) ÇANAKKALE AÇIKLARINDA 4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı'nın verilerine göre Ayvacık ilçesi açıklarında saat 10.12'de 4.0 büyüklüğünde deprem oldu. İlçenin yaklaşık 13 kilometre açığında, yerin 13,61 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından Çanakkale Valiliği'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 27 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 10.12 sıralarında, Ayvacık ilçesi Ege Denizi açıklarında 4.0 (MW) büyüklüğündeki deprem meydana gelmiştir. An itibariyle herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. İlgili birimlerimiz saha taramalarına devam etmektedir. Depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" denildi.