Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi Suluova'da ziyarete açıldı

Çanakkale 1915 Savaş Malzemeleri Gezici Müzesi, Suluova Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi Salonu'nda ziyarete açıldı.

Gezici müzenin açılışına Kaymakam Abdullah Şen, Belediye Başkanı Fatih Üçok, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

???????Şen, gazetecilere, gençler ve çocukların ataları tarafından devleti ve milleti, çocuklarının ve torunlarının geleceği için Çanakkale Cephesi'nde yaşanan destansı mücadeleyi bu müze ile yakından görme ve anlama imkanı bulacaklarını söyledi.

Üçok ise Çanakkale'yi görmemiş ve ziyaret edememiş Suluovalılar için Çanakkale 1915 Gezici Müzesi'nin önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, "Bu toprakları canlarıyla vatan kılan, şanlı destanımızı tarihe 'Çanakkale geçilmez' diye kazıyan aziz şehitlerimizi sonsuz şükran, rahmet ve minnetle yad ediyoruz." dedi.

Müzede Çanakkale savaşı sırasında kullanılan 1500 civarındaki askeri malzeme sergileniyor. Müze, 2 gün boyunca ziyaretçilere açık olacak.

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