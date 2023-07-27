Çanakçı'da Hafızlık İcazet Merasimi Düzenlendi

Çanakçı'da Kur'an kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan öğrenciler için "Hafızlık İcazet Merasimi" düzenlendi.

Çanakçı Müftülüğü avlusunda gerçekleştirilen programda İlçe Müftülüğüne bağlı Hacı Nazım Öztürk Kur'an Kursunda 4 öğrenciye icazet verildi.

Giresun İl Müftü Yardımcısı Fatih Sarıgül, burada yaptığı konuşmada hafızların toplumun aydınlık yüzleri olduğunu belirtti.

Hafızlığın ömür boyu sürecek bir ilim yolculuğunun başlangıcı olduğunu söyleyen Sarıgül, şunları kaydetti:

"Hafızlarımız, Kur'an ayetlerinin manalarını daha iyi anlamak, tefsiriyle derinleşmek ve Kur'an'ın rehberliğinde bir hayat sürmek için aydınlık bir geleceğe doğru ilerliyor. İlim, kolay elde edilebilen bir nimet değildir. İlmin başındaki tat acıdır ama sonundaki lezzet baldan tatlıdır. Sonu nimet ve mutluluk yurdu olan bu süreçte, hafızlıklarını tamamlayan tüm öğrencilerimizi, değerli hocalarımızı ve ailelerini tebrik eder, başarılar dilerim. Yüce Allah yar ve yardımcınız olsun."

Çanakçı İlçe Müftüsü Yunus Özdamar da hafızlık çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Özdamar, Kur'an kursunda eğitim gören 35 öğrencinin hafızlıklarını tamamlaması için özveriyle çalıştıklarını ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt da Kur'an-ı Kerim'in tüm insanlık için bir hidayet rehberi ve yol gösterici olduğunu vurguladı.

Kur'an-ı Kerim'in insanı yücelten bir kitap olduğunu vurgulayan Bozkurt, "İndirildiği ve yazıya aktarıldığı şekliyle korunabilmiş tek kutsal metin Kur'an'dır. İlk günden itibaren tüm Müslümanlar Kur'an'ı korumayı en kutsal görev bilmişlerdir. Bizlerde nesillerimizin Kur'an'ı öğrenmeleri için üstün bir gayret içerisinde olmalıyız." dedi.

Tören, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Mehmet Kapukaya'nın duasıyla tamamlandı.

Törene, Diyanet İşleri Başkanlığı Müftüsü Selami Emen, İstanbul Kartal İlçe Müftüsü Mehmet Öztürk, Espiye İlçe Müftüsü Osman Gülbe, Güce İlçe Müftüsü Mehmet Ayın, Görele İlçe Müftüsü İbrahim Görmüş, Tirebolu İlçe Müftüsü İdris Başkıran, Yağlıdere İlçe Müftüsü Abdullah Bal, kurum amirleri, vaizler, din görevlileri, hafızlık öğrencileri, aileler ve çok sayıda vatandaş katıldı.