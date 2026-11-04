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Can Saraç, Kazan'da ilk kez Bartok konçertosuyla sahne alacak

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Can Saraç, Kazan'da ilk kez Bartok konçertosuyla sahne alacak
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Genç piyanist Can Saraç, Tataristan Ulusal Senfoni Orkestrası'nın özel davetiyle 7 Kasım 2026'da Kazan'da konser verecek. Saraç, Dániel Somogyi-Tóth yönetimindeki orkestrayla Béla Bartók'un Üçüncü Piyano Konçertosu'nu seslendirecek; eser Kazan'da ilk kez çalınacak.

(ANKARA) - 40'ıncı Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında, 28 Nisan 2026'da, Alexander Sladkovski yönetimindeki Tataristan Ulusal Senfoni Orkestrası ile Béla Bartók'un Üçüncü Piyano Konçertosu'nu seslendiren genç piyanist Can Saraç, orkestranın özel davetiyle 7 Kasım'da Kazan'da konser verecek.

Sevda-Cenap And Müzik Vakfı'nın 40 yıldır düzenlediği Uluslararası Ankara Müzik Festivali'nde, genç sanatçıları destekleme ve uluslararası değerlerle buluşturma, farklı ülkelerde konser olanakları yaratma ilkesi çerçevesinde gerçekleşecek konser, Türkiye'nin kültür ve sanat yaşamına katkı sunarken uluslararası sanatçılar ve topluluklar arasında yeni iş birliklerine de zemin hazırlamayı amaçlıyor.

BARTOK'UN ÜÇÜNCÜ PİYANO KONÇERTOSU KAZAN'DA İLK KEZ SESLENDİRİLECEK

Saraç, XVI. Sofia Gubaidulina Uluslararası Çağdaş Müzik Festivali "Concordia" kapsamında, Macar şef Dániel Somogyi-Tóth yönetimindeki Tataristan Ulusal Senfoni Orkestrası ile Béla Bartók'un Üçüncü Piyano Konçertosu'nu seslendirecek. 7 Kasım 2026 tarihinde saat 17.00'de Kazan'daki Saydashev Devlet Büyük Konser Salonu'nda gerçekleşecek konser, Kodály Philharmonia Debrecen müdürü Macar şef Dániel Somogyi-Tóth yönetimindeki orkestranın Türk müzisyen Can Saraç ile Kazan'da ilk kez bir Bartok eserini seslendirecek olması bakımından da önem taşıyor.

CAN SARAÇ: BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUM

Genç piyanist Can Saraç, Kazan konseriyle ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

"Ankara'da 40'ıncı Uluslararası Ankara Müzik Festivali kapsamında Tataristan Ulusal Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiğimiz konserin ardından, orkestranın özel davetiyle Kazan'da yeniden birlikte sahne alacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Béla Bartók'un Üçüncü Piyano Konçertosu'nun Kazan'da ilk kez seslendirilecek olması, bu konseri benim için ayrıca anlamlı kılıyor. Macar şef Dániel Somogyi-Tóth yönetiminde, bu değerli orkestrayla yeniden konser vereceğim için çok heyecanlıyım."

Kaynak: ANKA
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