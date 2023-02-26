CAN PAKER, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

81 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Sosyal ve Ekonomik Etüdler Vakfı (TESEV) eski Başkanı Can Paker, son yolculuğuna uğurlandı. Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Paker'in gazeteci kardeşi Canan Barlas, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski başbakanlardan Tansu Çiller katıldı. Can Paker'in cenazesi defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Hastalığı nedeniyle 81 yaşında hayatını kaybeden, TESEV eski Başkanı ve bir çok STK'da yöneticilik yapan Can Paker için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende, Paker ailesi ve kardeşi Canan Barlas taziyeleri kabul etti. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Eski Başbakan Tansu Çiller, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarından Mehmet Uçum da törene katılanlar arasındaydı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Paker'in naaşı defnedilmek üzere Zincirlikuyu Camii'ne götürüldü.

TÜRKİYE İÇİN BİR REFERANS NOKTASIYDI

Paker'in kardeşi Canan Barlas, "Bana babalık yaptığı kadar, Türkiye'de de doğru bir aydın olmayı seçmiş, çok özel, nazik, farklı biri. Türkiye'nin de onu anladığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Eski Başbakan Tansu Çiller ise, "Türkiye'nin son filozofuydu diyebilirim. Her konuda, genel olarak, aklına başvurulabilecek bir insandı. Bir referans noktasıydı Türkiye için. Kendisinin birçok alanda çok katkısı oldu. Dış politikada çok iyiydi. Onun ötesinde genel olarak Türkiye ekonomisinde, dünyaya bakış açısında, ülke ile dünya arasında kurduğu köprüler açısından çok değerliydi. Kendisini çok arayacağız. Hem insan olarak hem katkıları ve kurduğu köprüler açısından bir boşluk bırakacaktır. Önemli olan yaşadığı müddetçe yapmış olduğu katkılar. Onun için, onu ayrıca her zaman saygıyla anacağız" dedi.

MÜHEDİS, İŞ İNSANI VE STK YÖNETİCİSİ

Mühendis, iş insanı ve STK yöneticisi olan Can Paker, 1942 yılında Eskişehir'de doğdu. İstanbul Robert Koleji'nin ardından, Berlin Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi'nde eğitim aldı. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (İKSV) gibi birçok kuruluşta yöneticilik yaptı. Can Paker, Türkiye Sosyal ve Ekonomik Etüdler Vakfı (TESEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Açık Toplum Enstitüsü Türkiye Danışma Kurulu üyeliği ile danışma kurulu başkanlığı yaptı.