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Çan Kaymakamı İnşaatları İnceledi

Çan Kaymakamı İnşaatları İnceledi
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Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, Çan Anadolu Lisesi ve Çan Fen Lisesi inşaatlarında incelemelerde bulundu ve firma yetkililerinden bilgi aldı.

Çan Kaymakamı Emre Nebioğlu, ilçede inşaatı devam eden liselerde incelemelerde bulundu.

Nebioğlu ve kaymakam adayı Mert Açar, Çan Anadolu Lisesi ve Çan Fen Lisesi inşaatlarında incelemelerde bulundu.

İnceleme sırasında Çan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fuat Kılıçaslan, Fen Lisesi Müdürü İlhan Özkan ve inşaatın yapımını üstlenen firmanın yetkilileri de hazır bulundu.

Nebioğlu, inşaat firması yetkililerinden okul inşaatlarının mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Sevi Gözay Uğurlu - Güncel
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