Can Holding soruşturmasında 5 tutuklama! Yönetim Kurulu Başkanı için adli kontrol kararı

Can Holding'e yönelik başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Küçükçekmece Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Can Holding sahiplerinin de aralarında olduğu 10 kişi için 'suç örgütü kurmak', 'vergi kaçakçılığı', dolandırıcılık' ve 'kara para aklama' suçlamasıyla gözaltı kararı verilmişti.

Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 5 şüpheli bugün Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmişti. Öte yandan sabah saatlerinde 1 şüphelinin Ağrı'da yakalandığı öğrenildi. Böylece toplam gözaltı sayısı 6'ya yükselmişti.

GÖZALTINA ALINANLAR İÇİN KARAR VERİLDİ

Gözaltına alınan 6 şüpheliden Kenan Tekdağ adli kontrolle serbest bırakılırken 5 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı operasyon kapsamında, aralarında Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın tedavi için gittiği hastanede gözaltına alındığı öğrenildi. "Suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarından yapılan operasyon kapsamında Can Holding'e ait Bilgi Üniversitesi, Habertürk, Bloomberg HT ve Show TV de dahil 121 şirkete el kondu.