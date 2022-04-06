Can Dostumuz Asel, Yeni Yuvasında

MANİSA (Bültenler) - Yeni yuvasına kavuşan Asel'i ilgiyle karşılayan çocukların mutlulukları görülmeye değerdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Can Dostum' Projesi' kapsamında Sancaklı Bozköy 75. Yıl İlköğretim Kurumları'nda eğitim gören çocuklara daha önce askeriyede görev yapan Asel isimli köpeği teslim etti. Çocuklar, okul bahçesinde yeni yuvasına kavuşan Asel'i ilgiyle karşılarken programda ayrıca gösteri ve terapi köpeği Spil de küçük bir gösteri yaptı. Programı çocuklarla beraber, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, Veteriner İşleri Şube Müdürü İsmail Çam, Sancaklı Bozköy 75. Yıl İlköğretim Kurumları Okul Müdürü Mutlu Güneş ve çok sayıda öğrenci takip etti.

Asel'e Sevgiyle Bakacaklar

Yeni yuvasına kavuşan Asel'e çocukların sevgiyle bakacağını ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkan Erhan İnce, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ün sizlere selamlarını getirdim. Küçük yaşlarda hayvan sevgisi aşılayabilmek ve sorumluluk kazandırabilmek amacıyla başlattığımız 'Can Dostum' projesi kapsamında sizlere Asel isimli köpeğimizi teslim ediyorum. Ona iyi bir şekilde bakacağınıza inanıyorum. Köpek sahiplenmek, bir anlık heves olmamalı. Bu anlamda sizlerin burada bu sorumluluğu kazanmanızı bundan sonraki hayatınızda buna göre davranmanızı amaçlıyoruz" dedi.

"Asel okulumuza çok yakıştı"

Sancaklı Bozköy 75. Yıl İlköğretim Kurumları Okul Müdürü Mutlu Güneş, de çocuklara hayvan sevgisi aşılanması için bu tür projelerin önemine dikkat çekerek, "Destekleri için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ediyoruz. İnşallah okulumuz da Asel'e çocuklarımızla iyi bir şekilde bakacağız. Asel de okulumuza çok yakıştı" dedi.

Çocukların mutluluğu görülmeye değerdi

Asel, okul bahçesine girer girmez onu sevgiyle karşılayan çocukların mutlulukları görülmeye değerdi. Can dostlarını teslim alan ve çocuklar adeta ona dokunabilmek için birbiriyle yarıştı. Okuldaki eğitim gören öğrencilerden Asel Azer de mutluluğunu şu sözlerle paylaştı, "Köpekleri çok seviyorum. Okulumuzda da artık bir köpek olması bizi mutlu ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza okulumuza bakmamız ve sevmemiz için verdiği köpek için teşekkür ediyorum" dedi.

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