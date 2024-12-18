Çan'da Süt Tankeri ile Otomobilin Çarpışması: 1 Yaralı
Çanakkale'nin Çan ilçesinde süt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilerek yaralı hastaneye kaldırıldı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde, süt tankeri ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Söğütalan köyüne seyir halindeki sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 16 EHK 16 plakalı süt tankeri, karşı yönden gelen M.S'nin kullandığı 17 EF 343 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü M.S, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.