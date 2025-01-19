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Can Atalay'dan Hrant Dink için anma mesajı

Can Atalay'dan Hrant Dink için anma mesajı
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Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili Can Atalay, Hrant Dink'in 18. ölüm yıldönümünde yaptığı açıklamada, Dink'in mirasının kardeşleşme inadını taşıyanlara selam olduğunu belirtti ve özgürlükler için mücadele etmenin önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi'nden Hatay Milletvekili seçilen Gezi tutuklusu Can Atalay, ölümünün 18'inci yılında Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink için yayımladığı mesajında, "Hrant'ın mirası, kardeşleşme inadını taşıyanlara selam olsun. Hrant'ın mirasına sahip çıkmak, bugün ve gelecekte bizleri bekleyen tehlikelere karşı omuz omuza durmaktır" dedi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in katledilişinin üzerinden 18 yıl geçti. TİP'ten Hatay milletvekili seçilen Gezi tutuklusu Can Atalay, Dink için anma mesajı paylaştı. Atalay, şunları kaydetti:

"Her 19 Ocak 15: 00'te bizi Pangaltı'da buluşturan, Hrant'ın kardeşleşme iradesi ve inadıdır. Hrant'ın mirası, kardeşleşme inadını taşıyanlara selam olsun. Hrant'ın mirasına sahip çıkmak, bugün ve gelecekte bizleri bekleyen tehlikelere karşı omuz omuza durmaktır. Hrant Dink'in 2025 yılı anmaları vesilesiyle haberlerde dinlediğim bir sözü beni çok etkiledi. Hrant, 'Faşizme karşı halkların kardeşliği için 'bıçağın üzerinde' yaşamayı tercih ettiğini' söylüyordu.

Otoriterliğin baskın rejim haline geldiği günlerde, hak ve özgürlükleri savunmak tam da 'bıçağın üzerinde yürümek'tir. Bu yürüyüş, ülkemizin aydınlık geleceği için bir zorunluluk; canları pahasına bu mücadeleyi sürdüren Hrant'lara boynumuzun borcudur. Nerede olursak olalım, içeride ya da dışarıda, bu sorumluluklarımızı bir an olsun unutmayacağız. Mademki özgürlüklerimiz için 'bıçak ağzında yürümek' bir gelenektir, bu geleneğin mirasçısı ve sürdürücüsü olacağız. Bu topraklarda gözü var diyenlere 'Evet, altına girmek için' demişti. Toprağındadır, toprağımızdadır. Faşizme inat, kardeşimizsin Hrant! Anısını saygıyla, sevgiyle selamlıyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
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